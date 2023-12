Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Unfallflucht in Windberg: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 20. Dezember, ist es um 18.37 Uhr an der Kaldenkirchener Straße zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein 38-Jähriger und sein 60-Jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Der Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs ist derzeit flüchtig.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm am Mittwochabend einen Verkehrsunfall an der Kaldenkirchener Straße auf. Am Unfallort - der Autobahnabfahrt der A52 - stellten die Beamten einen roten VW Fox fest, der dem Schadensbild nach zu urteilen auf einen schwarzen VW Golf aufgefahren war. Zwar trafen sie die beiden Insassen des VW Golf an, der Fahrer des auffahrenden Pkw hatte sich allerdings entfernt und sein Fahrzeug zurückgelassen.

Nach Aussage des 38-jährigen Fahrzeugführers und seines 60-jährigen Beifahrers habe man die A52 an der Ausfahrt Mönchengladbach-Nord verlassen und dann verkehrsbedingt an der Kaldenkirchener Straße halten müssen. Dann sei jemand von hinten auf ihren Pkw aufgefahren. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs sei ausgestiegen und in Richtung des Pendlerparkplatzes auf der anderen Straßenseite weggelaufen.

Der flüchtige Unfallbeteiligte wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat einen hellen Teint und eine Frisur, die als Irokesenschnitt bezeichnet wird. Zudem hatte er einen hellen Rucksack dabei.

Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug des flüchtigen Unfallbeteiligten sicher und suchten nach dem Mann, konnten ihn aber nicht mehr antreffen. Der 38-Jährige und der 60-Jährige begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeugführer machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (et)

