Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtteil Hardterbroich-Pesch kommt es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29jährige Fußgängerin verletzt wird. Diese hatte in Höhe der Hausnummer 24 die Linienstraße überquert und befand sich bereits mittig auf der Fahrbahn als sie von einem dunklen PKW-Kombi erfasst wurde. Dieser kam aus der Reyerhütter Straße und bog nach Links in die Linienstraße ein. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des PKW seinen Weg in unbekannte Richtung fort, ohne sich um die angefahrene Frau zu kümmern. Diese informierte selbstständig die Polizei. Durch den Zusammenstoß zog sich die Fußgängerin Verletzungen im Bereich der Hüfte zu und musste mittels Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet, bis jetzt unbekannte Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 02161 29-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell