POL-OF: Einbruch in Kiosk; Einbruch in Gartencenter: Schaden hoch - Bargeld erbeutet

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Kiosk - Offenbach am Main

(jm) Diebe stiegen in der Nacht zum Mittwoch in einen Kiosk in der Bismarckstraße ein und hatten es offenbar auf Zigaretten und Bargeld abgesehen. In der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr, gelangten die Täter über ein Fenster ins Innere des Kiosks. Sie nahmen das Bargeld aus der Kasse, steckten die Zigaretten ein und verschwanden anschließend mit der Beute. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Einbruch in Gartencenter: Schaden hoch - Bargeld erbeutet - Dietzenbach

(jm) Einbrecher brachen am frühen Donnerstagmorgen in ein Gartencenter in der Albert-Einstein-Straße ein und nahmen Bargeld mit. Gegen 1.10 Uhr verschafften sich die Täter offenbar über den Haupteingang Zugang zum Verkaufsraum und gelangten anschließend in einen Büroraum. Dort entwendeten sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten in unbekannte Richtung. Ein Sicherheitsdienst hatte den Einbruch festgestellt und die Polizei alarmiert. Bei dem Einbruch richteten die Eindringlinge mit etwa 10.000 Euro deutlich mehr Schaden an, als sie am Ende an Geld erbeuteten. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den Einbrechern unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 04.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

