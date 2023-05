Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Getränkeautomaten

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Wie erst jetzt bekannt wurde ging ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Mittwoch (03.05.2023) gegen 01.00 Uhr zwei Getränkeautomaten am Lauterbacher See an.

Der Täter brach die Getränkeautomaten gewaltsam auf und entwendete Bargeld im Wert von etwa 1.500 Euro. An den Getränkeautomaten entstand Schachschaden in Höhe von ungefähr 16.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Täter wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell