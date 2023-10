Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Quads

Nordhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Rothenburgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Quad und einen Transporter. Der Fahrer des Quads beabsichtigte am Fahrbahnrand zu halten und in der weiteren Folge sein Fahrzeug zu wenden. Der Transporter kollidierte mit dem wendenden ATV, wodurch sich der Fahrer schwer verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

