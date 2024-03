POL-MI: Einbruch in Lottoannahmestelle gemeldet

Minden (ots) - (SN) Wegen dreier Brände rückten die Einsatzkräfte in den vergangenen Stunden in Minden aus. In allen Fällen konnte die Feuerwehr durch schnelles Eingreifen größeren Schaden verhindern. Die Polizei bittet um Hinweise. Wegen des Verdachts einer Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Feuer an der Stiftstraße. So wurden die Einsatzkräfte am Dienstagabend gegen 18.55 Uhr zu der zwischen der ...

