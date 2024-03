Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brände beschäftigen Polizei

Minden (ots)

(SN) Wegen dreier Brände rückten die Einsatzkräfte in den vergangenen Stunden in Minden aus. In allen Fällen konnte die Feuerwehr durch schnelles Eingreifen größeren Schaden verhindern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wegen des Verdachts einer Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Feuer an der Stiftstraße. So wurden die Einsatzkräfte am Dienstagabend gegen 18.55 Uhr zu der zwischen der Shell-Tankstelle und einer Bäckerei gelegenen Örtlichkeit gerufen. Unter anderem ältere Autoreifen wurden beim Brand des dortigen Verschlags durch die Flammen beschädigt. Ein Zeuge gab den Beamten gegenüber zu Protokoll, dass er zwei männliche Personen in Richtung der Melittastraße habe flüchten sehen.

Zudem meldete man den Gesetzeshütern in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.15 Uhr in Nähe der Martinitreppe einen auf dem Marktplatz brennenden Altpapierstapel. Unter anderem ein Mülleimer wurde beschädigt. Rund 35 Minuten später erhielt die Polizei außerdem Kenntnis über am Straßenrand der Marienstraße stehende Altpapierkartons, die Feuer gefangen hatten. In diesen beiden Fällen wurden seitens der Polizei jeweils Ermittlungen wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugenhinweise zu den drei Bränden bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

