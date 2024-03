Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann (62) angegriffen und ausgeraubt

Minden (ots)

(AB) Ein Mindener ist in der Nacht zu Montag Opfer eines Raubes im Stadtteil Rechtes Weserufer geworden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann gegen Mitternacht zu Fuß auf der Viktoriastraße unterwegs. Auf dem Hinterhof des Tankstellengeländes in Höhe der Bachstraße kam aus der Dunkelheit ein Unbekannter auf ihn zu. Ersten Erkenntnissen nach schlug er ohne Vorwarnung mit einem Gegenstand auf den 62-Jährigen ein, infolgedessen er zu Boden stürzte. Der Fremde hatte es offenbar auf Geld abgesehen. Im weiteren Verlauf durchsuchte er die Kleidung des Benommenen nach der anvisierten Beute und flüchtete anschließend mit einem dreistelligen Bargeldbetrag in Richtung Viktoriastraße. Den Verletzten ließ er desnachts am Tatort zurück. Ohne Polizei oder Rettungskräfte zu verständigen, raffte sich der Angegriffene wenig später wieder auf, machte sich auf den Heimweg und verständigte am darauffolgenden Morgen die Polizei. Einen Arzt will der Mindener eigenständig aufsuchen. Beamte der Kriminalwache führten eine Spurensicherung durch.

Bei dem Täter soll es sich um eine männliche mit einer dunklen Jacke bekleideten Person gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell