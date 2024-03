POL-MI: Einbrecher erbeuten Schmuck aus Schaufensterauslage

Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter sind im Zeitraum Sonntag, 11.30 Uhr bis Montag, 6.45 Uhr in einen Kindergarten an der Friedgartenstraße in Dützen eingebrochen. Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen dazu über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der AWO-Kita. Darin durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten über eine ...

mehr