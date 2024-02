Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter bedroht 48-Jährige mit Pfefferspray und stiehlt Handy - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag (15.2., 11:15 Uhr) eine Frau an der Telgter Straße zunächst mit Pfefferspray bedroht und ihr anschließend das Handy vom Hals gerissen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben der 48-Jährigen spazierte sie mit ihrem Hund in einem Park an der Telgter Straße in der Nähe des Piepenbachs, als der Unbekannte sie und ihren Hund mit Pfefferspray bedrohte. Die Frau ging zunächst weiter. Bei einem erneuten Zusammentreffen filmte sie den Täter, um mögliche Konfrontationen festzuhalten. Als die Münsteranerin den Unbekannten über eine mögliche Anzeige informierte, riss dieser ihr das Handy, welches mit einer Handykette um ihren Hals hing, vom Körper. Die Frau fiel zu Boden. Der Täter flüchtete nach dem Angriff Richtung Wolbecker Tiergarten. Die Frau beschreibt ihn als 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Der Täter habe einen handbreiten, braunen und auffällig eckigen Ziegenbart getragen. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einer schwarzen Jogginghose, einer dunklen Jacke und weißen Schuhen bekleidet gewesen. Die Tatbeute ist ein weißes iPhone 13 in einer mintfarbenen Hülle.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Lara Peters

