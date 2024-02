Polizei Münster

POL-MS: Masche "Falsche Bankmitarbeiter": Betrüger erbeuten 2000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (27.02., 12:00 Uhr) ist eine 87-jährige Frau um 2000 Euro betrogen worden, weil sich Täter als Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Zuvor hatte die Seniorin einen Anruf mit der Mitteilung erhalten, dass zurzeit viele Betrüger unterwegs seien. Der Anrufer wolle deshalb bei ihr zuhause in der Erphostraße ihre EC-Karte überprüfen. Beim Eintreffen des Täters übergab die 87-Jährige ihre Karte und nannte ihm sensible Bankdaten. Die Betrüger hoben anschließend mit der Bankkarte 2000 Euro von einem Geldautomaten am Bremer Platz ab. Nach Angaben der Münsteranerin soll der Täter an der Tür circa zwei Meter groß und 30 Jahre alt gewesen sein. Er soll dunkle Haare gehabt haben und zum Abholungszeitpunkt dunkle Straßenklamotten getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden. Die Polizei warnt davor, sensible, persönliche Daten an unbekannte Personen herauszugeben. Seien Sie misstrauisch und wenden Sie sich an vertraute Personen sowie an die Polizei.

Verfasserin: Lara Peters

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell