Polizei Münster

POL-MS: Verfolgungsfahrt durch Münsters Osten - Polizei nimmt 44-Jährige nach Unfallflucht fest

Münster (ots)

Eine 44-jährige Citroën-Fahrerin hat am Mittwochvormittag (28.02., 09:08 Uhr) versucht, mit stark überhöhter Geschwindigkeit und über mehrere rote Ampeln durch Münsters Osten vor der Polizei zu flüchten. An der Kreuzung Warendorfer Straße/ Mondstraße kam sie durch einen Unfall zum Stehen.

Nach ersten Ermittlungen war die Frau zuvor an einem Verkehrsunfall in der Siemensstraße beteiligt gewesen. Zunächst verließ sie ihren Wagen. Als Polizeibeamte jedoch an der Unfallörtlichkeit eintrafen, stieg sie wieder ein und flüchtete über die Trauttmansdorffstraße Richtung Norden. Während ihrer Fahrt missachtete sie mit über 100 gefahrenen km/h massiv die Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie mehrere rote Ampeln. Zudem verlor ihr Wagen Fahrzeugteile. Die Anhaltezeichen der ihr folgenden Polizeibeamten ignorierte sie. An der Kreuzung Warendorfer Straße/ Mondstraße kollidierte sie mit einem Seat Ibiza, welcher vor einer roten Ampel wartete. Als die Einsatzkräfte neben ihr zum Stehen kamen, versuchte sie weiter zu fliehen und fuhr in den Streifenwagen hinein. Anschließend nahmen die Beamten die 44-Jährige fest. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Hintergründe der gefährlichen Fahrt sind Teil der laufenden Ermittlungen.

