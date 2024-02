Polizei Münster

POL-MS: Kellereinbruch in Gremmendorf - Unbekannte entwenden Bargeld - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Montagabend (26.02., 19:30 Uhr) auf Dienstagmorgen (27.02., 6:45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter am Paul-Engelhard-Weg in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben Bargeld entwendetet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Kellertür sowie einen Kellerraum auf. Anschließend durchwühlten sie diesen Raum nach Wertgegenständen. Entwendet wurde ein kleiner vierstelliger Geldbetrag aus einer Geldbörse.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Verfasserin: Lara Peters

