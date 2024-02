Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag (27.02., 23:51) auf Mittwoch (28.02., 00:00) haben drei unbekannte Täter nach ersten Erkenntnissen Bargeld aus einem Bürogebäude in Gelmer entwendet. Nachdem die Alarmanlage des Unternehmens ausgelöst worden war, fuhren Polizisten zum Tatort. Am Bürogebäude stellten sie Einbruchspuren fest. Bei der Fahndung nach den Tätern wurde ein Diensthund eingesetzt. Vor Ort konnte jedoch niemand mehr festgestellt werden. Bilder der Überwachungskamera zeigten insgesamt drei Tatverdächtige. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Verfasserin: Lara Peters

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell