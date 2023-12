LPI-NDH: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Leinefelde-Worbis (ots) - Am 23.12.2023, 13:50 Uhr befuhr ein 36jähriger Fahrzeugführer eines PKW Fiat die L3080 aus Richtung Kirchworbis kommend in Richtung Worbis. Im Bereich der Büschlebsmühle kam das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr das Fahrzeug das angrenzende Rasenstück, prallte gegen einen Findling und in der weiteren Folge gegen einen ...

mehr