Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Bad Tennstedt (ots)

In der Mühlenstraße brachten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten zum Aufbruch, indem sie ihn mittels eines Gases sprengten. Was die Täter erbeuteten ist unklar. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza führten die Ermittlungen vor Ort. Zur Unterstützung bei der Sicherstellung des Automaten zur Spurensuche unterstützen die Kameraden der örtlichen Feuerwehr.

