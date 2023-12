Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger verletzt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Halleschen Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt worden ist. Bei Queren einer Straße kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision des 64-Jährigen mit einem Audi. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Klinikum verbracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Der Inspektionsdienst Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

