POL-LIP: Lemgo. Störungsfreie Versammlungen in Lemgo.

Lippe (ots) - Am heutigen Nachmittag fuhr ein 40-jähriger aus Löhne mit seinem Mazda auf der B 238 über Dalbke in Richtung Langenholzhausen. In Dalbke geriet der Pkw in einer Rechtskurve über die Gegenfahrbahn an eine links angrenzende Böschung und von dort wieder in Richtung Fahrbahn. Ein entgegenkommender 66-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Situation und wich auf die eigene Gegenfahrbahn aus. Das Ausweichmanöver ...

mehr