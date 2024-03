Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (111/2024) Scheibenwischer beschädigt, abgerissen und gestohlen - Unbekannte beschädigen 19 Fahrzeuge in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Vogelsang, Beethovenstraße, Woorthweg Samstag, 16. März 2024, zwischen 01.00 und 06.45 Uhr

Hann. Münden, Hinter der Blume, gegenüber Nr. 29 Nacht zum 20. Februar 2024

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einer Serie von Sachbeschädigungen an insgesamt 19 geparkten PKW ist letzten Samstag (16.03.24) in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ein Gesamtschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Die Taten ereigneten sich ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht zwischen 01.00 und 06.45 Uhr in der Beethovenstraße Höhe Wall, im Woorthweg und auf einem Parkplatz am Vogelsang. In allen Fällen wurden die Scheibenwischer der Fahrzeuge beschädigt, teilweise abgerissen und auch gestohlen.

Aufgrund erster Ermittlungen geht die Polizei Hann. Münden davon aus, dass die Täter vom Woorthweg durch die Unterführung in Richtung Vogelsang gegangen sind. In diesem Bereich wurden mehrere Scheibenwischergummis und Plastikteile aufgefunden, die von den beschädigten Fahrzeugen stammten.

Im Februar zwölf Motorhauben "Hinter der Blume" zerkratzt

Erst in der Nacht zum 20. Februar (Dienstag) hatten Unbekannte "Hinter der Blume" auf einem Parkstreifen gegenüber der Hausnummer 29 die Motorhauben von zwölf geparkten Autos zerkratzt. Ob es einen Tatzusammenhang mit der aktuellen Serie gibt, ist unbekannt.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell