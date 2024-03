Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (110/2024) Vermisste 15-Jährige aus Hann. Münden in Hildesheim aufgegriffen - Öffentlichkeitsfahndung gelöscht

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN/HILDESHEIM (jk) - Die seit dem 11. März aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen) vermisst gewesene Jugendliche ist am Dienstagabend (19.03.24) nach einem Hinweis in den Sozialen Medien wohlbehalten von der Polizei in Hildesheim aufgegriffen worden. Die von uns veröffentlichte Suchmeldung (Öffentlichkeitsfahndung) wurde soeben aus dem Presseportal entfernt.

