Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (106/2024) Aufgebrochen oder gesprengt - Drei Zigarettenautomaten am Wochenende in Göttingen und Hann. Münden beschädigt und geplündert, Schadenshöhe unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Lutteranger und Weserstraße

Hann. Münden, Steinweg

GÖTTINGEN/HANN. MÜNDEN (jk) - Unbekannte haben am Wochenende in Göttingen und Hann. Münden (Landkreis Göttingen) mithilfe unterschiedlicher Tatmittel insgesamt drei Zigarettenautomaten geknackt und anschließend geplündert. Die Täter entkamen mit Bargeld und Zigaretten. Eine genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

In der Weserstraße und in der Straße Lutteranger in Göttingen wurden Sonntagnacht (17.03.24) nach ersten Ermittlungen offenbar Sprengmittel eingesetzt. Aus den beiden hierbei erheblich beschädigten Geräten entnahmen die Täter das Bargeld und nahezu alle Zigaretten. Die Tat im Lutteranger ereignete sich vermutlich etwa gegen 01.00 Uhr. In der Weserstraße bewegt sich der Tatzeitraum zwischen 01.00 und dem frühen Morgen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist noch unklar. Die Polizei in Göttingen hat Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) brachen Unbekannte Montagnacht (18.03.24) einen am Steinweg installierten Zigarettenautomaten mutmaßlich mit einem Werkzeug auf. Anschließend wurden auch aus diesem Gerät sämtliche Zigaretten und das vorhandene Bargeld gestohlen. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter der 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell