POL-GÖ: (104/2024) Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger aus Bayern: Mädchen in Fürth in Obhut genommen

Göttingen (ots) - Göttingen, Am Hasengraben Freitag, 1. März 2024, gegen 16.00 Uhr GÖTTINGEN (jk) - In der Straße "Am Hasengraben" ist am 1. März (Freitag) gegen 16.00 Uhr ein 47 Jahre alter Passant unvermittelt von einem etwa 17 bis 20 Jahre alten Mann mit einem unbekannten spitzen Gegenstand angegriffen und ...

mehr