POL-GÖ: (102/2024) Noch mehr Präsenz als Reaktion auf Einbrüche in Klein Lengden - Präventionsstreifen der Polizei am Dienstagnachmittag im Ort unterwegs, Einbruchschutzveranstaltung am 20. März um 19.00 Uhr

Göttingen (ots)

KLEIN LENGDEN (jk) - Von Mitte Dezember bis Ende Februar ist es in der Ortschaft Klein Lengden (Landkreis Göttingen) zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser und einem Geschäftsraum gekommen. Insgesamt fünf Taten wurden registriert. In allen Fällen hatten die Täter Geld und Schmuck erbeutet, nachdem sie zuvor durch aufgebrochene Terrassentüren oder Fenster in die Objekte eingedrungen waren. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern an, eine "heiße Spur" gibt es bislang nicht. Auch reisende (überregional agierende) Tätergruppen kommen in Betracht. Als unmittelbare Reaktion auf die Einbruchsserie hatte die Polizei die Präsenz in der Ortschaft zu unregelmäßigen Zeiten verstärkt.

Um das Sicherheitsgefühl zusätzlich weiter zu verbessern und zu stärken waren am Dienstagnachmittag (12.03.24) jetzt acht uniformierte Beamtinnen und Beamte der Polizei Göttingen in der Ortschaft unterwegs, begutachteten Wohnhäuser nach möglichen Tatanreizen und suchten das Gespräch mit Anwohnenden.

Die Präventionsstreifen erfüllten aus Sicht des Beauftragten für Kriminalprävention Polizeihauptkommissar Marko Otte ihren angestrebten und gewünschten Zweck.

"Die Bürgerinnen und Bürger haben uns sehr gut wahrgenommen und uns auch aus eigener Initiative angesprochen. In wirklich sehr zahlreichen Gesprächen haben wir über die Thematik Einbruchschutz informieren können und zugleich auf unsere bevorstehende Einbruchschutzveranstaltung, die am 20.03., 19.00 Uhr, im kirchlichen Gemeindehaus, Alte Heerstr. 25, für die Bürgerinnen und Bürger des Ortes Klein Lengden stattfinden wird, hingewiesen.

Tatgelegenheiten festgestellt

Rahmen der Begehung konnten wir aber auch auf einige Tatgelegenheiten, wie gekippte Fenster, aufmerksam machen. Trotz aller Sensibilität bei den Anwohnern, wurde auch eine offenstehende Haustür festgestellt, obwohl die Bewohner die Tür nicht im Blick haben konnten", so Otte.

Verdächtiges immer über 110 melden

Unabhängig von der aktuellen Entwicklung werden Anwohnende gebeten, verdächtige Personen, Fahrzeuge und auch sonstige ungewöhnliche Beobachtungen unbedingt immer sofort der Polizei über den Notruf 110 mitzuteilen.

