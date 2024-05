Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

Am Nachmittag des 25.05.2024 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Osterfeld in Lemgo-Lieme. Vermutlich nutzten bislang unbekannte Täter ein aufgekipptes Fenster, um sich in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem 3-Parteien-Mehrfamilienhaus zu verschaffen. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut. Mit diesem verließen die Täter das Gebäude in unbekannte Richtung. Es wird gebeten, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang im Bereich der Straße Osterfeld an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 - 6090 zu melden.

