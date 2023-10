Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Ein (fast) ruhiger Sonntag

Gevelsberg (ots)

Die Kräfte der Hauptwache wurden am Sonntag und in der Nacht zu Montag zu einem freilaufenden Hund und einer hilflosen Person hinter verschlossener Tür gerufen, mussten allerdings in keinem der Fälle tätig werden. Hund und Besitzer haben vor Eintreffen der Feuerwehr wieder zueinander gefunden und die vermeintlich verschlossene Tür wurde durch die Bewohnerin selbst geöffnet, sodass der Rettungsdienst ohne Unterstützung der Feuerwehr die Versorgung der Patientin übernehmen konnte.

