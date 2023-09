Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brand eines E-Bike-Akkus

Bild-Infos

Download

Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 20 Uhr zu einem Brand mit starker Rauchausbreitung in einer Doppelhaushälfte in der Kampstr., ausgelöst durch einen E-Bike-Akku. Der Akku wurde im EG des Gebäudes geladen und entzündete sich. Die Bewohner konnten das Haus glücklicherweise unbeschadet vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen, wurden aber zur Kontrolle und zum Ausschluss einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Gesamtgebäude verhindern und lüftete das Gebäude nach Abschluss der Löscharbeiten. Aufgrund der hohen Rauchentwicklung und damit einhergehenden Rußablagerungen ist das Gebäude vorerst unbewohnbar und muss durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 54 Personen aus Hauptwache und den Löschzügen 1 und 2 am Einsatz beteiligt. Außerdem war der Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz endete um 21:20 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell