POL-RE: Bottrop: Unfall mit Transporter - Mann schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Am Montag klingelte ein angeblicher Telekommitarbeiter an der Wohnungstür einer Seniorin, die am Bruchweg wohnt. Sie ließ ihn eintreten. Es folgte ein zweiter Mann, der dann die Wohnung durchsuchte, während der erste vorgab den Fernseher zu überprüfen. Mit einer Uhr und einem Armband verließen sie schließlich die Wohnung in unbekannte Richtung. Die Frau beschrieb die beiden ...

mehr