Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorrad abgedrängt und geflüchtet

Gera (ots)

Am Sonntag gegen 14:40 Uhr kam einem Kradfahrer, welcher den Stadtring Süd-Ost in Fahrtrichtung Lusan befuhr, ein weißer Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegen. Der Kradfahrer musste - um einen Zusammenprall zu verhindern - eine Gefahrenbremsung einleiten und stürzte. Das Motorrad fing hierbei Feuer und brannte vollkommen aus. Glück im Unglück hatte der 49-jährige Kawasakifahrer, welcher mit leichten Verletzungen davonkam. Es entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten weißen Kleinwagen geben können. Dieser soll weiter in Richtung Kreuzung Straße des Bergmanns gefahren sein.

