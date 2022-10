LPI-G: Unfall unter Alkoholeinfluss

Altenburger Land (ots) - Kriebitzsch: Im Zeitraum vom 16.10.2022 bis zum 29.10.2022 zerstachen Unbekannte einen Aufstellpool in einem Garten in der Poderschauer Straße. Der entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr