POL-MA: Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Opel auf Parkplatz am Postweg aufgebrochen und Tasche entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Dienstag gegen 15:15 Uhr fuhr eine 23-jährige Mazda-Fahrerin die Kolpingstraße entlang. Als sie im Weiteren nach links in die Mollstraße einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 48-jährigen Ford-Fahrers. Der 48-Jährige leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und verhinderte so einen Zusammenstoß mit dem ...

