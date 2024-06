Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachwuchswerbung der Polizei Ludwigshafen beim Sommerfest des VfR Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 15.06.2024, lädt der VfR Friesenheim zu seinem Sommerfest auf dem Vereinsgelände in der Teichgasse 30 in 67063 Ludwigshafen ein.

Diese Gelegenheit wollen wir nutzen, um Interessierten den Polizeiberuf näher zu bringen.

Die Einstellungsberaterinnen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 werden zwischen 14 und 16:30 Uhr mit einem Informationsstand und einem Streifenwagen vor Ort sein. Hier werden euch alle Fragen rund um den Polizeiberuf und um unsere Arbeit, den Einstellungstest und das Studium an der Hochschule der Polizei beantwortet.

Kommt vorbei und sprecht uns an, wir freuen uns auf Euch!

Traumberuf Polizei? Wir bieten jährlich schulgeleitete sowie freiwillige Praktika in den Ferien bei unseren Polizeidienststellen an. Hier gibt es die Möglichkeit Einblicke in vielen Bereiche des spannenden Polizeiberufs und dem Alltag der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu bekommen. Auch hier sind die Praktikumsplätze begrenzt. Daher empfehlen wir eine zeitnahe Anmeldung. Interessierte können sich online unter https://www.polizei.rlp.de/karriere/praktika für einen Praktikumsplatz bewerben.

Noch Fragen? Weitere Informationen zum Thema Polizeiberuf und zur Ausbildung finden Sie auf unserer Homepage www.polizei.rlp.de/de/karriere/ . Hier gibt es auch Informationen über das Auswahlverfahren und über das Studium an der Hochschule der Polizei.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell