POL-PPRP: Sommerkonzert im Dom zu Speyer des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz am 13. Juni 2024 um 19 Uhr

Speyer (ots)

Auch in diesem Jahr findet am Donnerstag, den 13. Juni 2024, 19:00 Uhr, im Dom zu Speyer das traditionelle Sommerkonzert des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit dem Ökumenischen Polizeiseelsorgebeirat Pfalz statt. Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter Leitung des Chefdirigenten Stefan Grefig präsentiert hierbei eine Mischung aus modernen Arrangements sowie traditionellen Stücken und klassischen Interpretationen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz ein sympathischer Werbeträger für die rheinland-pfälzische Polizei und musikalischer Botschafter des Bundeslandes an Rhein und Mosel. 1953 als "Polizei-Musikkorps" gegründet, etablierte sich das sinfonische Blasorchester schon bald als ideales Bindeglied zwischen den Bürgern und der Polizei. Durch Gastspiele in ganz Deutschland und im europäischen Ausland und durch zahlreiche Auftritte in Funk und Fernsehen hat das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz einen besonderen Bekanntheitsgrad erlangt. Das Repertoire der 37 professionellen Musikerinnen und Musiker ist so vielseitig wie die Aufgaben des Orchesters. Es reicht von klassischer sinfonischer Musik bis zu zeitgenössischer Originalliteratur und von traditioneller Marschmusik bis hin zur Unterhaltungsmusik.

Weitere Infos finden Sie unter https://www.polizeiseelsorge-pfalz.de/ und unter https://www.polizei.rlp.de/service/landespolizeiorchester .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell