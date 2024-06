POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (10.06.2024 - 11.06.2024) wurden im Stadtbereich insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. In der Maudacher Straße, Höhe Tiroler Straße, wurden ein Nissan Qashqai und ein Ford Mondeo angegangen. Gestohlen wurde nichts. In Von-Kieffer-Straße Höhe Sinsheimer Straße brachen Unbekannte eine A-Klasse und ein weiteres Auto auf und entwendeten eine Handtasche und ein ...

