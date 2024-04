Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Land Rover zerkratzt

Mainz-Bretzenheim (ots)

Der Eigentümer eines grünen Land Rover Freelander zeigte gestern bei der Mainzer Polizei eine Sachbeschädigung an seinem Auto an. Das Auto wurde im Zeitraum vom 20.04.2024, 14:00 Uhr bis 21.04.2024, 15:00 Uhr auf einem Schulparkplatz in der Hans-Böckler-Straße / Nähe Südring in Mainz-Bretzenheim geparkt. Bei Rückkehr fand der Besitzer seinen Land Rover mit Kratzern im Heckbereich sowie an beiden Fahrzeugseiten vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung oder den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell