POL-PPMZ: Schwerverletzter 18-jähriger Motorradfahrer

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, wurde die Mainzer Polizei von mehreren Personen über einen Verkehrsunfall in der Carl-Zeiss-Straße in Mainz-Hechtsheim informiert, bei welchem ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer-, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte konnte der 18-Jährige zur medizinischen Erstversorgung an die Rettungskräfte übergeben werden.

Während der Unfallaufnahme entstand aufgrund der Unfallspurenlage der Verdacht, dass der Motorradfahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein könnte. Ob eine Beeinflussung von Alkohol und/ oder Drogen zum Unfallzeitpunkt gegeben war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, weswegen dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach der Inaugenscheinnahme des Unfallkrads konnten an diesem technische Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Polizei diesbezüglich und hinsichtlich des Versicherungsschutzes ebenfalls ermittelt.

Auch mit in die Ermittlungen wurde die Prüfung weiterer unfallbeteiligter Personen oder Fahrzeuge aufgenommen, die in Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten, da der Polizei keine Augenzeugen bekannt sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall sowie weiteren Beteiligten geben kann oder den Unfall selbst gesehen bzw. beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

