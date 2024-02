Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg, Holzgerlingen und Schönaich: Diebe wenden ähnliche Masche an und stehlen Bargeld

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (14.02.2024) kam es in einem Kosmetikstudio in Herrenberg, an einem Marktstand des Krämermarkts in Holzgerlingen und in einer Gaststätte in Schönaich zu Diebstählen, bei denen die Täter ähnliche Maschen nutzten, um Bargeld zu stehlen.

In Herrenberg betrat gegen 15.25 Uhr ein Unbekannter ein Kosmetikstudio in der Schuhgasse. Er fuchtelte mit einem Geldschein umher, faselt etwas für die Anwesenden nahezu unverständliches und ging auf und ab. Plötzlich nahm er sich eine ausgelegte Zeitschrift, ging hinter den Verkaufstresen und verdeckte mit der Zeitschrift, dass er aus einer Schublade eine Mappe mit Bargeld entnahm. Anschließend verließ er das Geschäft. Im weiteren Verlauf stellte die Besitzerin des Kosmetikstudios fest, dass die Mappe, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand, gestohlen worden war. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß und schmal gewesen sein. Er trug eine weiße Trainingsjacke, weit nach unten hängende Jeans, so dass der Bund der Unterhose sichtbar war, machte aber einen gepflegten Eindruck. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Auf dem Krämermarkt in Holzgerlingen begab sich gegen 16.15 Uhr ein ebenfalls noch unbekannter Täter hinter einen der Verkaufsstände und sprach den Marktbeschicker in einer unbekannten Sprache an. Als dieser ihn auf sein Verhalten ansprach, täuschte der Täter Kaufinteresse vor und fuchtelte mit einer Zeitung umher, bevor anschließend auf Deutsch mittelte, dass er später mit seinem Vater wiederkommen werde. Darauf machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Kurz darauf bemerkte der Verkäufer, dass die Geldbörse für die Standeinnahmen aus seiner Jackentasche entwendet wurde. Der Täter erbeutete mehrere Hundert Euro. Er wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, mit schwarzen kurzen Haaren und einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Der Täter trug dunkle Kleidung. Seine Jacke hatte rot-weiße Streifen. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 4160-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet um weitere Hinweise.

Zu einer weiteren ähnlichen Tat kam es ebenfalls gegen 16.15 Uhr in der Wettgasse in Schönaich. Ein unbekannter Täter betrat eine Gaststätte, lenkte die anwesende Bedienung ab, indem er mit einer Zeitung umherwedelte, in einer unverständlichen Sprache etwas nuschelte und durch das Lokal ging. So gelang es ihm hinter den Tresen zu gelangen, wo er dann zunächst unbemerkt den Bedienungsgeldbeutel entwendete, bevor er sich wieder aus dem Staub machte. Erst danach fiel der Diebstahl auf. Der Täter entwendete wiederum einen dreistelligen Betrag. Er soll etwa 175 cm groß, eher schlank bis hager, mit einem Fünf-Tage-Bart und zwischen 28 bis 35 Jahren alt gewesen sein. Er trug eine weiße Baseballmütze und eine beige Jacke. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, wenden sich an den Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0 oder E-Mail: boelblingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell