Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen Pkw und Hund in Kirchhatten +++ Hundehalter gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Hund wurde am Dienstag, 09. Januar 2024, 22:50 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Kirchhatten wahrscheinlich verletzt. Die Hundeverantwortlichen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit einem VW die Hauptstraße von Kirchhatten in Richtung Oldenburg. In Höhe der Sandhatter Straße kollidierte der Pkw mit einem hellen Hund, möglicherweise einem Labrador, der auf die Fahrbahn gelaufen war. Am VW entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Der Hund lief davon.

Angaben zu den Verantwortlichen des Tieres nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell