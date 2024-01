Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Nach einer seitlichen Berührung im Begegnungsverkehr in Nordenham sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag, 09. Januar 2024, gegen 12:40 Uhr, befuhr eine 48-jährige Butjenterin mit einem roten Kleinwagen die Butjadinger Straße in Richtung Stollhamm. Beim Durchfahren einer Linkskurve in Höhe des Neuen Wegs kam ihr ein weißer Kleintransporter entgegen, der auf ihre Fahrspur geriet und folglich seitlich mit ihrem Kleinwagen zusammenstieß. Der Fahrer hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Abbehausen fort. Nach Angaben der 48-Jährigen folgte dem Verursacher ein gelber Kleintransporter, möglicherweise von der Post.

Die Fahrerin bzw. der Fahrer des gelben Transporters und natürlich auch andere Zeugen werden gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

