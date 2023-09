Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfall bei Führerscheinprüfung

Freiburg (ots)

Am Mittwochvormittag, 06.09.2023, gegen 10:15 Uhr befuhr ein Fahrschüler im Rahmen seiner Prüfungsfahrt die K5103 und wollte im weiteren Verlauf auf die B294 in Richtung Waldkirch auffahren. Während er sich auf der Beschleunigungsspur befand und auf die Durchgangsfahrbahn der B294 einfahren wollte, übersah er offenbar ein ordnungsgemäß von Hinten herannahendes Fahrzeug.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden griff der Fahrlehrer ins Lenkrad uns steuerte nach rechts an den Fahrbahnrand. Das Fahrschulauto geriet in der Folge in den Grünstreifen und kollidierte mit den dort aufgestellten Verkehrszeichen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 EUR. Alle drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

