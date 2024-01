Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss auf der Autobahn 1 in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Nach Hinweisen eines aufmerksamen Zeugen kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Montag, 08. Januar 2024, gegen 18:30 Uhr, einen unter Drogeneinfluss stehenden Lkw-Fahrer.

Der Zeuge befuhr die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. In Höhe des Dreiecks Ahlhorn schloss er auf einen vorausfahrenden Lkw auf, der in erheblichen Schlangenlinien geführt wurde. Er folgte dem Lkw und wählte den Notruf. Auch die verständigten Beamten der Polizei stellten die unsichere Fahrweise fest und stoppten den Lkw auf dem Gelände der Rastanlage Wildeshausen. Der 42-jährige Fahrer aus Ungarn zeigte motorische Auffälligkeiten, war aber nicht alkoholisiert. Ein durchgeführter Drogentest zeigte aber eine mögliche Beeinflussung durch Amphetamin und Metamphetamin an.

Gegen ihn leiteten sie aufgrund der möglichen Drogenbeeinflussung ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten sie außerdem die Fahrzeugschlüssel sicher, die noch im Laufe der Nacht von einem anderen Fahrer der Spedition abgeholt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell