POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Erneuter Einbruch in einen Mobilfunkladen in der Innenstadt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Erneut ist in ein Mobilfunkgeschäft in der Delmenhorster Innenstadt eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Bereits am frühen Mittwoch, 27. Dezember 2023, sind Unbekannte in das Geschäft in der Lange Straße eingebrochen, indem sie die Tür des Geschäfts beschädigten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5680536). Am frühen Dienstag, 09. Januar 2024, zwischen 01:10 und 01:15 Uhr, wurde nun die provisorisch instand gesetzte Tür beschädigt, um wieder in den Verkaufsraum zu gelangen. Aus der Auslage wurden Mobiltelefone entwendet. Eine verdächtige Person wurde vage beschrieben als

- ca. 180 cm groß - komplett schwarz gekleidet

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, die sich zur fraglichen Zeit in der Innenstadt aufgehalten haben, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

