Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Mobilfunkladen in der Innenstadt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am frühen Mittwoch, 27. Dezember 2023, in einen Mobilfunkladen in der Delmenhorster Innenstadt eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Gegen 03:40 Uhr beschädigten sie die Tür des Ladens in der Lange Straße, Höhe Kirchstraße. Trotz des ausgelösten Alarms betraten sie den Verkaufsraum und nahmen Smartphones an sich. Anschließend flohen sie aus dem Geschäft. Einem Zeugen kam zwischen Kirchstraße und Friedrich-Ebert-Allee ein möglicher Tatverdächtiger auf einem E-Scooter entgegen, den er als

- ungefähr 180 cm groß - ca. 20 Jahre alt - von normaler Statur - mit schwarzem Bart - bekleidet mit einer dunklen Hose und dunkler Jacke

beschrieb. Wer weitere Angaben zu tatverdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell