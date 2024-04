Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Verkehrskontrolle - Fahrer alkoholisiert

Mainz - Oberstadt (ots)

Sonntag, 21.04.2024 - 23:31 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel Beamten ein Auto mit lauter Musik auf, welches von einem Parkplatz in der Berliner Straße wegfuhr. Nachdem die Beamten einen Einsatz im Wohngebiet beendet hatten, kehrten sie zum Parkplatz zurück und trafen dort erneut auf das auffällige Auto. Im Rahmen einer Kontrolle gab der 27-jährige Fahrer an, gerade von der nahegelegenen Tankstelle zu kommen. Aufgrund von wahrgenommen Alkoholgeruch wurde schließlich ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis belief sich auf über 1 Promille, weshalb der Fahrer Führerschein und Fahrzeugschlüssel "abgeben" musste.

