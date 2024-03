Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert

Monheim am Rhein - 2403061

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitag, 8. März 2024, gegen 17 Uhr, bis Samstag, 9. März 2024, gegen 12 Uhr, kam es an der Kreuzung Siebeneicker Straße / Am Rosenhügel in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer - vermutlich eines BMW - fuhr gegen einen Stromkasten an der Kreuzung und beschädigte diesen erheblich. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch, 13. März 2024, kam es an der Weddinger Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines blauen Opel Zafira parkte gegen 7:30 Uhr in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 2. Als sie gegen 16 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich entfernt ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell