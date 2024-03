Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisierter Mann verletzt Polizisten - Täter festgenommen - Heiligenhaus - 2403059

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Heiligenhaus ist am Mittwochabend (13. März 2024) ein 46-jähriger Polizeibeamter im Rahmen eines Einsatzes wegen eines Randalierers mit einem abgebrochenen Weizenglas angegriffen und derart verletzt worden, dass er anschließend nicht mehr dienstfähig war. Der Randalierer wurde festgenommen und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 20:30 Uhr war die Polizei in das Lokal eines Tenniscenters an der Selbecker Straße gerufen worden, weil dort ein Gast randaliert und andere Gäste angepöbelt hatte. Als die Polizeibeamten kurz darauf das Lokal erreichten, trafen sie auf den in Rede stehenden Mann, der augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.

Von den Einsatzkräften ließ sich der Mann allerdings nicht beruhigen - er kam auch nicht den polizeilichen Aufforderungen nach, das Lokal zu verlassen. Vielmehr wurde der Mann noch aggressiver und griff einen der Polizeibeamten mit einem abgebrochenen Weizenglas an. Hierbei wurde der Polizist am Kopf verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden und war nicht mehr dienstfähig.

Unterdessen konnte der Randalierer überwältigt und vorübergehend festgenommen werden. Bei ihm handelte es ich um einen 30 Jahre alten, in München wohnhaften Mann aus Marokko.

Gegen den Randalierer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, zudem soll er im Zuge der weiteren Maßnahmen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell