POL-PDMT: Willingen, Zeugenaufruf erledigt!

Bad Ems (ots) - Am 20.01.2024 kam es gegen 20:30 Uhr in der Koblenzer Straße in Bad Ems zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr die Straße in Fahrtrichtung Fachbach, als ihr ein roter Kleinwagen entgegen kam. Der rote Kleinwagen touchierte den Außenspiegel der Geschädigten, sodass dieser beschädigt wurde. Die Geschädigte hielt an, der Verursacher ebenso, setzte jedoch unmittelbar die Fahrt nach Bad ...

mehr