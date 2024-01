Glücksburg (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung vom 17.01.24 nach dem vermissten 76-Jährigen aus Glücksburg wird hiermit zurückgenommen. Der seit dem 11.01.24 vermisste Mann wurde am Donnerstagnachmittag (18.01.24) in einem Wald in Glücksburg tot aufgefunden. Die Umstände zum Tod des 76-Jährigen sind ...

