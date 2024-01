Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Vermisster 76-jähriger Mann leblos aufgefunden (BITTE UM RÜCKNAHME DER FAHNDUNG

LÖSCHUNG LICHTBILDER)

Glücksburg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 17.01.24 nach dem vermissten 76-Jährigen aus Glücksburg wird hiermit zurückgenommen. Der seit dem 11.01.24 vermisste Mann wurde am Donnerstagnachmittag (18.01.24) in einem Wald in Glücksburg tot aufgefunden. Die Umstände zum Tod des 76-Jährigen sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und das Teilen der Meldung über die Medien.

