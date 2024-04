Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen zwischen Lerchenberg und Bretzenheim

Mainz - L426 (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag, um 15:26 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L426 zwischen Mainz-Lerchenberg und Mainz-Bretzenheim, bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Bei dem Unfall wurden ein 47-jähriger LKW-Fahrer und ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Auf der L426, auf der rechten von zwei Fahrstreifen, waren drei Fahrzeuge in Höhe Marienborn in Richtung Mainz-Bretzenheim hintereinander unterwegs, als ein Linienbus von der Einfädelungsspur auf die L426 auffuhr. Ein 43-jähriger Nissan-Fahrer bremste daher verkehrsbedingt ab, um dem Linienbus das Einfahren zu ermöglichen. Der hinter dem Nissan befindliche Mercedes-Fahrer verringerte ebenfalls die Geschwindigkeit. Durch den LKW-Fahrer konnte als letztes Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig gebremst werden, weshalb er dem Mercedes auffuhr und diesen auf den Nissan schob.

