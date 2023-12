POL-FR: Landkreis Waldshut - Bad Säckingen -- Trunkenheit im Verkehr mit über 2 Promille - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Das Polizeirevier Schopfheim sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer, der am Freitag, 22.12.2023, gegen 15:10 Uhr, an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Hierbei ist der unbekannte Fahrzeugführer auf der B 518 in Richtung Wehr in einer Linkskurve, nach der Abzweigung Hasel, auf die Gegenfahrbahn ...

mehr